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Російські окупанти 10 червня тричі обстріляли Сумську область: загинула одна людина

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Російські окупанти 10 червня тричі обстріляли Сумську область: загинула одна людина

Фото: Associated Press

Російські окупанти 10 червня тричі обстріляли Сумську область.

Через обстріли в Краснопільській громаді загинула одна людина. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Росіяни о 10:00 мінометами обстріляли Есманську громаду. Було зафіксовано 10 прильотів, руйнувань та жертв немає. 

О 13:00 ворог важкою артилерією обстріляв Краснопільську громаду. Росіяни вбили одну людину. 

"О 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, 18 приходів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає", - написав Живицький. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінально провадження щодо нічного обстрілу, який окупанти завдали по Криворізькому та Дніпровському районах.

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