Російські окупанти активізували повітряну розвідку в Одеській області

Ніч в Одесі та регіоні минула спокійно.

Ворог активізує повітряну розвідку в Одеській області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ніч в Одесі та Одеському регіоні минула відносно спокійно, хоча і під сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує активізувати повітряну розвідку, працюють наші сили ПВО, працюють сили оборони області та міста", - заявив він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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