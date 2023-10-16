Скидали авіабомби на мирних мешканців: російські окупанти атакували Херсонщину з п’яти літаків СУ

Ворог випустив дев'ять керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

Ворог атакував Херсонщину з п’яти літаків СУ.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін ввечері 16 жовтня у Telegram.

"За попередньою інформацією, випустили дев'ять керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району", - зазначив очільник Херсонської ОВА.

Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється.

Нагадаємо, у росіян на Херсонщині спостерігається снарядний економ-режим.

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