Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скидали авіабомби на мирних мешканців: російські окупанти атакували Херсонщину з п’яти літаків СУ

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1242
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скидали авіабомби на мирних мешканців: російські окупанти атакували Херсонщину з п’яти літаків СУ

Скидання авіабомби / Фото: Армейский вестник

Ворог випустив дев'ять керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

Ворог атакував Херсонщину з п’яти літаків СУ.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін ввечері 16 жовтня у Telegram.

"За попередньою інформацією, випустили дев'ять керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району", - зазначив очільник Херсонської ОВА.

Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється.

Нагадаємо, у росіян на Херсонщині спостерігається снарядний економ-режим.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1242
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація