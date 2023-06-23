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Російські окупанти атакували район Антонівського мосту: помста за Чонгар

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російські окупанти атакували район Антонівського мосту: помста за Чонгар

Росіяни в нетиповий спосіб вдарили в район Антонівського мосту. / Фото: УНІАН

Окупанти посилили атаки на Херсонщині.

Після удару по Чонгарському мосту, що на адміністративному кордоні Херсонської області з анексованим Кримом, російська армія атакували район Антонівського мосту.

Про це повідомила у телемарафоні керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти посилили обстріли Херсонської області. Зокрема, правого берега Дніпра. Щодо Антонівського мосту, то цієї ночі окупанти вдарили в нетиповий спосіб.

"За ніч застосували тактичну авіацію. У дещо нетиповий спосіб вдарили в район Антонівського мосту. Там, де вони раніше не бомбардували, більше тяжіли до Бериславського району. Зараз така собі помста за Чонгар", - розповіла Гуменюк.

За словами представниці ЗСУ, за минулу добу зафіксоване підвищення кількості обстрілів - до 91. Такого не було протягом останніх кількох днів. Своєю чергою контрбатарейна боротьба Сил оборони працює досить потужно. Гуменюк каже, що українські захисники переорієнтовують свої удари.

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Дата публікації
Перегляди
1537
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