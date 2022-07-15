Російські окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: гатили з "Градів" і артилерії

Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину.
У ніч проти п'ятниці, 15 липня, російські окупанти атакували одразу три райони області: Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. Загарбники використовували різні види озброєння.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Нікопольському районі через обстріл армії країни-агресорки зайнялося поле. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.
У Криворізькому районі окупанти знову обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.
У Синельниківському районі російська ракета влучила у школу. За словами голови ОВА, там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали.
Наразі місцева влада не повідомляє про про загиблих та постраждалих: інформація уточнюється.
Нагадаємо, розпочалася 142 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються наступати у напрямку Слов'янська, Бахмута і Сіверська. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генерального штабу Збройних сил.
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