Російські окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: гатили з "Градів" і артилерії

У ніч проти п'ятниці, 15 липня, російські окупанти атакували одразу три райони області: Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. Загарбники використовували різні види озброєння.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікопольському районі через обстріл армії країни-агресорки зайнялося поле. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.

У Криворізькому районі окупанти знову обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.

У Синельниківському районі російська ракета влучила у школу. За словами голови ОВА, там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали.

Наразі місцева влада не повідомляє про про загиблих та постраждалих: інформація уточнюється.

Нагадаємо, розпочалася 142 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються наступати у напрямку Слов'янська, Бахмута і Сіверська. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

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