Російські окупанти атакують Лисичанськ із півдня - Гайдай

Російські окупанти намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто.

Також 24 червня росіяни завдали авіаудару по Лисичанську та атакували з артилерії промзону Сєвєродонецька.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що під ворожи вогнем були села Синецький та Павлоград, територія Сєвєродонецького об'єднання "Азот" та "Склопластика". Також обстріляні Вовчоярівка, Білогорівка та Лоскутівка.

У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів.

Крім того, вчора в Лисичанську знайдено тіло чоловіка без ознак життя, який потрапив під ворожий обстріл, а у лікарні Дніпра рятують життя двох дітей із Малорязанцевого.

"Усіх трьох членів родини медики госпіталізували до Дніпропетровської дитячої обласної лікарні. Поранення вони отримали у четвер, 23 червня. Серед них – діти 2012 та 2016 років народження. Їм надається висококваліфікована допомога", - додав Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 122-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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