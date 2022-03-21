Російські окупанти атакують Миколаївську область: поранено понад 60 осіб 

Всі постраждалі перебувають у лікарнях.

Протягом доби, 20 березня, у Миколаївській області внаслідок ворожих обстрілів поранення дістали 65 людей, серед яких одна дитина.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише Суспільне.

Усіх постраждалих доправили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу. Загалом станом на ранок 21 березня в миколаївських лікарнях перебувають 268 людей, які постраждали від атак окупантів у регіоні.

Нагадаємо, на території Костянтинівської територіальної громади внаслідок обстрілу військами Російської Федерації був зруйнований дачний будинок. Під уламками будинку виявили тіла трьох загиблих.

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