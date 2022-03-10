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Російські окупанти авіацією обстріляли село на Сумщині: загинув чоловік

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Російські окупанти авіацією обстріляли село на Сумщині: загинув чоловік

Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Російські окупанти авіацією обстріляли село на Сумщині. Через це загинув 45-річний чоловік. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. 

"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 7 та 8 березня 2022 року у вечірній час завдали серію авіаційних ударів по житлових будинках у с. Битиця Сумського району. У результаті бомбардування загинув 45-річний чоловік. Також зруйновано два житлові будинки. На місці скидання бомб утворилися вирви глибиною від 1,5 м до 6 м", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч проти 10 березня російська армія обстріляла мирне селище Степанівка у Херсонській області

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