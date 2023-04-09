Російські окупанти авіаційною ракетою поцілили по прикордонню Чернігівської області

Ракету було випущено російським літаком з території РФ.

Близько 11:54 9 квітня пролунав один вибух, який спричинила ракета, випущена російським літаком з території РФ, в район села Грем'яч у Новгород-Сіверській міській громаді Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

"Причина обстрілу - руйнування інфраструктури населеного пункту. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - зазначили в ОК "Північ".

Нагадаємо, в тимчасово захопленому Севастополі ракета "Сармат", що було спрямовано для удару по Вашингтону, "влучила" в автобус.

Тим часом президент РФ Володимир Путін знову погрожує ядерною зброєю, зокрема ракетою "Сармат". Так, під час візиту американського президента Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія нібито провела випробувальний запуск цієї міжконтинентальної балістичної ракети.

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