Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти авіаційною ракетою поцілили по прикордонню Чернігівської області

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
67
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти авіаційною ракетою поцілили по прикордонню Чернігівської області

ОК Північ

Ракету було випущено російським літаком з території РФ.

Близько 11:54 9 квітня пролунав один вибух, який спричинила ракета, випущена російським літаком з території РФ, в район села Грем'яч у Новгород-Сіверській міській громаді Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

"Причина обстрілу - руйнування інфраструктури населеного пункту. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - зазначили в ОК "Північ".

Нагадаємо, в тимчасово захопленому Севастополі ракета "Сармат", що було спрямовано для удару по Вашингтону, "влучила" в автобус.

Тим часом президент РФ Володимир Путін знову погрожує ядерною зброєю, зокрема ракетою "Сармат". Так, під час візиту американського президента Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія нібито провела випробувальний запуск цієї міжконтинентальної балістичної ракети.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
67
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація