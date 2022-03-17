Російські окупанти беруть заручників, вбивають цивільних, розстрілюють авто і мародерять – Генштаб ЗСУ

Загарбники затримують та викрадають представників органів місцевої та державної влади.

Порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права, російські військові в Україні продовжують брати в заручники та вбивати цивільних осіб, розстрілювати цивільні автомобілі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 17 березня.

Також читайте Знову напали на дітей: у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із малюками

Згідно з повідомленням, окупанти також перешкоджають рухові гуманітарних колон для евакуації мирного населення визначеними та взаємоузгодженими "зеленими коридорами". Загарбники використовують об’єкти цивільної інфраструктури для розташування своїх озброєння та техніки, а також вдаються до мародерства.

"Ворог продовжує тримати українське місто Маріуполь в облозі та перейшов до тотального знищення об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті", – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Там також наголосили, що задля залякування цивільних на тимчасово зайнятих територіях окупанти вдаються до викрадень та затримань представників органів державної влади і місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що російські окупанти взяли в полон голову Великобурлуцької громади Харківської області Віктора Терещенка, викравши його з власного робочого місця.