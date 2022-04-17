Російські окупанти без жалю рівняють Рубіжне із землею: відео

Місто знищено загарбниками.

Російські війська з важкої артилерії рівняють Рубіжне із землею, цілеспрямовано обстрілюючи багатоквартирні житлові будинки.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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З його слів, ЗС РФ у Луганській області застосовують таку саму тактику ведення бойових дій, як у Маріуполі – з важкого озброєння здійснюють обстріл мирних кварталів.

"Щодня жертви серед цивільних, які на даний момент неможливо підрахувати. За це місто вже йшли бої 2014 року. І тепер його жителі можуть порівняти, наскільки дбайливо та акуратно діяла тоді українська армія, і наскільки озвіріло і криваво воює тепер Росія" , – додав Казанський.

Журналіст каже, що окупанти "перемелюють на порох" населений пункт, заплющуючи очі на численні жертви серед мирного населення.

Раніше стало відомо, що у Рубіжному російські окупанти обстріляли житловий квартал. З вогню ДСНС вдалося врятувати 10 людей.

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