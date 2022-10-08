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Російські окупанти бідкаються на брак боєприпасів та називають себе "м'ясом": перехоплення розмови

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Російські окупанти бідкаються на брак боєприпасів та називають себе "м'ясом": перехоплення розмови

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупант каже, що воїни ЗСУ з них уже напевно сміються.

Російський окупант у перехопленій СБУ розмові з дружиною бідкається на брак боєприпасів, людей, недолуге керівництво та називає себе "м'ясом". 

Про це йдеться у розмові загарбника з дружиною, яку перехопила СБУ. 

Росіянин у розмові з дружиною нарікає на брак боєкомплекту, він заявляє, що раніше вони запускали по Україні по 10-20 ракет, а зараз - по 3-4. Окупант нарікає на проблеми з боєкомплектом та роботу корегувальників вогню, які наводять обстріли по своїх же позиціях. 

Також загарбник обурюється на своїх командирів, які наказують їм штурмувати позиції ЗСУ, проте росіяни з поля бою повертаються або пораненими, або загиблими. При цьому поранених ніхто не забирає: якщо доповз до позицій окупантів - значить вижив. Росіянин бідкається, що через їхні невдалі штурми ЗСУ з них уже напевно сміються. 

Окупанти у перехоплених розмовах часто нарікають на ситуацію на фронті 

Один із російських загарбників у розмові зі своєю дружиною розплакався, заявивши, що ЗСУ їх беруть в оточення, а ніхто їм не хоче допомогти. 

Раніше Головне управління розвідки Міноборони публікувало розмову окупанта, який потрапив в оточення під Лиманом. Росіянин нарікає на велику кількість загиблих та радіє мобілізації в Росії. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
658
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