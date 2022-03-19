Російські окупанти блокують Харків: намагаються знищити цивільну інфраструктуру

Ворог не веде активних бойових дій.

Російська армія блокує Харків та знищує його інфраструктуру.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що у районі Харкова підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та північного флоту активних дій не проводили.

"Основні зусилля окупантів зосереджувалися на блокуванні міста Харкова, знищенні його цивільної інфраструктури та веденні розвідки позицій ЗСУ", йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові зафіксували проведення повітряної розвідки із використанням БпЛА “Орлан-10ˮ.

У напрямку на Ізюм російські військові намагаються діяти у районах Балаклеї, Гусарівки, Волобуївки, Петрівського, Протопопівки, Савинці, Веселого, Ізюма, Сніжківки, Топольського, Бахтина, Капитолівки.

У Генштабі наголошують, що активних наступальних дій ворог не веде. Натомість окупанти Російської Федерації перегруповуються та намагаються логістично забезпечити військо.

Крім того, армія РФ нанесла ракетно-бомбові удари по позиціях Збройних Сил України у районі Кам’янки.

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