Російські окупанти блокують окремий район Харківської області – Генштаб ЗСУ

В деяких населених пунктах області загарбники незаконно затримують проукраїнськи налаштованих жителів.
В Генштабі ЗСУ повідомили 5 квітня, що російські військові продовжують блокувати окремий район Харківської області.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу в Мережі.
"На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськи налаштованих жителів та незаконне їхнє затримання", – повідомили у відомстві.
Нагадаємо, раніше оадник голови Офісу президента Олексій Арестович висловив сумнів у тому, що російські військові можуть захопити Харків, проте додав, що окупанти продовжуватимуть обстрілювати місто.
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