Російські окупанти бояться в'їжджати до Сум і хочуть скласти зброю - СБУ

Зв'язок у окупантів постійно “глушать”, щоб вони не телефонували до рідних.

Українські спецслужби перехопили ще одну розмову російського солдата-строковика з його матір'ю. Окупанти бояться в'їжджати в місто Суми, адже в ньому на них чекає вірна смерть.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Російський окупант зляканий та деморалізований. Разом із побратимами він боїться в'їжджати до Сум, бо інші колони кремлівських солдатів там повністю розбивали ЗСУ. Тому він хоче здатися у полон.

“Через місто Суми ще жодна наша колона не вижила. Ніхто, жодна колона не доїжджала цілою. Якщо все добре вдасться, я хотів би скласти зброю – щоб не їхати через Суми”, – зазначив російський загарбник.

Він також сказав, що зв'язок у окупантів постійно “глушать”, щоб вони не телефонували до рідних і не розповідали реальну інформацію про війну в Україні.

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