Російські окупанти бояться йти у наступ: до них привозили навіть священника, щоб той переконав їх

Російські окупанти бояться йти у наступ: до них привозили навіть священника, щоб той переконав їх

Окупанти запропонували священнику та керівництву очолити колону.

Російські окупанти називають себе "полком із смертників" та відмовляються йти у наступ. Щоб переконати загарбників, до них привозили навіть священника, але у того нічого не вийшло.

Про це повідомляє СБУ з посиланням на перехоплену розмову загарбників.

Окупант із Краснодарського краю у розмові з мамою заявляє, що їх кидають у бій, як "фарш", а тому 130 військових із 150 з його полку відмовляються йти у наступ.

"Після того, як полковнику не вдалося переконати їх піти в атаку, до них привезли священика. Але на пропозицію "відказників" очолити колону, що їде на передову, відмовилися і полковник, і церковник. Тож солдати "плюнули їм під ноги" та відмовились наступати", - йдеться у повідомленні.

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