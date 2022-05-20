Російські окупанти чотирма ракетами обстріляли Одеську область: в ОВА розказали подробиці

Російські окупанти 20 травня чотирма ракетами обстріляли Одеську область.

Через це на Одещині пошкоджено об'єкт інфраструктури, проте немає постраждалих.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Вдень ворог трьома ракетами обстріляв один з районів нашої області. Ввечері росіяни ще раз обстріляли Одещину, влучивши в об'єкт інфраструктури. Є пошкодження, але на щастя, постраждалих немає", - розповів Максим Марченко.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 20 травня завдали авіаудару по Одеській області. У результаті було зруйновано пляжну вбиральню. Ніхто не постраждав.

Також російські окупанти ракетами обстріляли місто на Житомирщині. Було пошкоджено 100 будинків, є потерпілі.

Вдень 20 травня під час повітряної тривоги окупанти вдарили по одній із громад Полтавської області.

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