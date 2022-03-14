Російські окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку – розвідка

Також окупанти використовують техніку у своїх корисних цілях.

Російські військові почали цілеспрямовано знищувати сільськогосподарську техніку України, аби завадити провести посівну кампанію.

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Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

Випадки, коли окупанти обстрілювали сільськогосподарські техніку, були зафіксовані у Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область). В низці районів Херсонської та Харківської областей. Також відомо, що вночі 13 березня російські військові на Сумщині завдали авіаудару по місцях зберігання сільгосптехніки. Через це всю техніку було знищено.

Окупанти знищують сільськогосподарську техніку задля того, завадити провести посівну кампанію в Україні у весняний період. Це, своєю чергою, може призвести до гуманітарної кризи у окремих українських регіонах.

"Ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава – один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, російські окупанти реквізують сільськогосподарську техніку для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та для використання в якості тягачів для бронетехніки. До цих робіт примусово залучається місцеве населення в окупованих населених пунктах.

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