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Російські окупанти до смерті закатували на Херсонщині 27-річного чоловіка - ЗМІ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Російські окупанти до смерті закатували на Херсонщині 27-річного чоловіка - ЗМІ

27-річний Руслан Руснак / Фото: соцмережі

Росіяни звинуватили чоловіка у передаванні ЗСУ інформації.

Російські окупанти до смерті закатували 27-річного колишнього українського військовослужбовця. 

Про це пише телеграм-канал FreeДом.

Як зазначається, Руслана Руснака російські військові затримали 20 листопада в тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області. Його доставили до так званого “ОМВС РФ”. 

“Чоловіка звинуватили в тому, що він нібито передав ЗСУ інформацію про розташування будівлі - до неї 13 листопада прилетіли безпілотники. Після численних допитів та тортур українець помер того ж дня у будівлі "МВС", - пишуть в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що окупаційна армія Росії 21 листопада запустила по Херсонській області 25 керованих авіабомб. Внаслідок атаки є травмовані та руйнування. 

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Дата публікації
Перегляди
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