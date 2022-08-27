Російські окупанти двома ракетами Х-22 атакували територію Нікопольського району — голова РВА

На Дніпропетровщині росіяни обстріляли території Червоногригорівської громади і міста Марганець.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у п’ятницю, 26 серпня, повідомив, що російські окупанти атакували територію Покровської міської громади двома ракетами Х-22.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Обстріляно території Червоногригорівської ТГ та міста Марганець. Пошкоджено декілька будівель, постраждалих немає", - уточнив він.

Євтушенко також повідомив, що в інших громадах району день 26 серпня минув спокійно. Військової техніки і живої сили окупантів на території немає.

За його словами, зберігається загроза артилерійського обстрілу міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища.

Голова РВА закликав мешканців перебувати в бомбосховищах або скористатися правилом двох стін.

Нагадаємо, ніч проти 26 серпня російська армія дев'ять разів обстріляла Дніпропетровську область. Під вогонь потрапили Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

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