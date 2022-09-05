Російські окупанти двома ракетами обстріляли нафтобазу біля Кривого Рогу: подробиці

Росіяни поцілили у нафтобазу з великим запасом пального.

Про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.

"Приблизно о 19:00 у Криворізькому районі ворог завдав два ракетні удари крилатими ракетами по нафтобазі. Знищено великий запас палива. Рятувальники приступають до локалізації пожежі. На місці працюють усі оперативні служби, наслідки встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у російському Єйську після вибухів масштабно горить нафтосховище.

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