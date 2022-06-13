Російські окупанти гатили по Харкову касетними бомбами - Amnesty International 

Армія РФ застосовувала заборонені касетні боєприпаси, обстрілюючи Харків.

Співробітники організації впродовж 14 днів у квітні-травні вивчили обставини 41 російського удару по Харкову, внаслідок яких загинуло 62 та було поранено 196 людей. Всього, за даними Харківської ОВА, за час війни загинуло понад 600 мешканців Харкова, понад 1200 було поранено.

Про це йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International, опублікованій у понеділок, 13 червня.

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“Російські війська неодноразово завдавали нищівних та невибіркових ударів із застосуванням заборонених на міжнародному рівні касетних бомб по населених районах, у результаті чого десятки мирних жителів були вбиті та поранені. Чоловіки, жінки і діти загинули та отримали поранення у своїх будинках і на вулицях, на дитячих майданчиках та на кладовищах, стоячи в черзі за гуманітарною допомогою або за продуктами”, — повідомили в Amnesty International.

Так, загинуло щонайменше дев'ять мирних жителів і більше 35 поранених —зокремаі кілька дітей — коли російські війська обстріляли касетними боєприпасами вулицю Миру та навколо неї в мікрорайоні Індустріальний, на південний схід від центру міста. Атака сталася вдень 15 квітня 2022 року. Вона охопила площу понад 700 квадратних метрів.

Лікарі міської клінічної лікарні 25 повідомили Amnesty International, що до лікарні привезли 31 пораненого. Двоє з них померли від отриманих ран. А також семеро людей загинули на місці. Повідомляється, що кілька інших поранених мирних жителів були доставлені до інших лікарень. Серед поранень, які побачили лікарі, були проникаючі поранення живота, грудей та спини. Лікарі продемонстрували Amnesty International металеві фрагменти, які вони вилучили з тіл пацієнтів. Вони відповідали типам попередньо сформованих куль, знайдених у касетних боєприпасах 9N210/9N235. Це зброя, яку неодноразово використовували російські війська.

Некеровані ракети установок "Град" та "Ураган", які Росія широко використовує у війні проти України, не здатні точно вражати ціль, – кажуть в Amnesty International. Артилерійські снаряди часто відхиляються від мети на понад 100 метрів. У житлових районах, де будинки стоять на відстані всього кількох метрів один від одного, використання таких ракет та звичайної артилерії неминуче призводить до численних жертв серед цивільного населення та масових руйнувань цивільної інфраструктури.

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