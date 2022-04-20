Російські окупанти готові вбивати своїх командирів: СБУ перехопила розмову війскового РФ з родичем

Російські окупанти готові бунтувати проти своїх командирів. Військові злочинці навіть не приховують того, что готові розстріляти свое керівництво.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, українські правоохоронці перехопили ще одну розмову окупанта зі своїм братом, якому він розповідає про страшні бої, про потрапляння в “кільце” і як вони жили без води та їжі у лісі.

Крім іншого, окупанти не задоволені тим, що командири віддають накази стріляти по мирному населенню. Хоча все одно ці накази, як ми можемо бачити по Бучі та іншим мирним містам України, вони виконують.

“Наше командування отримало провізію: сигарети, харчування… Знаєш, що вони зробили? Керівництво наше з'ї****ся і нас кинуло. Я приїду і у військову прокуратуру цілий том напишу”, - каже розгніваний російський окупант.

Натомість його брат рекомендує розстрілювати військовим свої командирів.

Нагадаємо, що Росія кидає на війну проти України солдатів-строковиків. Вони шукають способів втекти.

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