Російські окупанти готують низку "референдумів" в Україні: розвідка назвала міста

Російські військові готують низку псевдо-референдумів для "легалізації" окупаційних адміністрацій.

Зокрема, на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на "референдумі" зі створення псевдо-республіки "ХНР" та визнання окупаційної влади.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України 19 квітня.

Там зазначили, що задля цього загарбники залученили, зокрема, потужності друкарні у місті Нова Каховка (вул. Горького, 5а).

"Місцеві мешканці переконані – реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих як "картинки" для російських ЗМІ. "Голосування" оформлять за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання "гуманітарної допомоги". Щоб отримати продуктовий пайок, мешканці мали заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації", – йдеться у повідомленні розвідки.

Водночас у місті Снігурівка Миколаївської області поплічники окупантів готують "референдум" щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму.

Місцевих жителів закликають у визначений час прийти на дільниці. Захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко.

Окрім того, в окупованій Снігурівці Запорізької області окупанти розпочали перепис населення осіб пенсійного віку.

Росіяни анонсують встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення "Пошти Росії", запуск мобільного зв’язку та Інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є також інформація про початок оформлення російських паспортів, зокрема – закордонних.

Нагадаємо, раніше в Херсонській області російські війська захопили об’єкти та офісні приміщення оператора мобільного зв’язку "Київстар". У регіоні почав працювати зв’язок "ЛНР".

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