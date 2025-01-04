Окупанти готують плацдарми для наступу на Донеччину, - ексречник Генштабу

Російські війська намагаються створити умови для захоплення всієї Донецької області.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в етері Radio NV.

"Ворог діє в рамках свого стратегічного задуму, і, як на мене, він — очевидний. Ворог буде намагатись на Лиманському напрямку сформувати один з наступальних плацдармів, з якого в перспективі під час весняно-літньої наступальній кампанії буде рушити у бік Слов’янсько-Краматорської міської агломерації", - заявив ексречник Генштабу.

За словами Селезньова, ворог має намір створити мінімум три плацдарми:

Лиманський напрямок;

від Часового Яру;

за районом Покровська та Торецька, тобто з південного сходу.

Селезньов підкреслив, що окупаційні війська РФ наразі намагаються створити сприятливі умови для здійснення своїх планів.

"Атака на Слов’янсько-Краматорську міську агломерацію в перспективі має реалізувати повністю той самий задум путінської Росії. Але чи вдасться їм це зробити, чи ні, — на це впливає фактор ресурсів — як наявні можливості у російських окупантів, так і відповідні можливості для спротиву в українських Сил оборони", - додав Селезньов.

Нагадаємо, в Генштабі відповіли, на яких напрямках зосередилися росіяни.

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