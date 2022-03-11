Російські окупанти готують провокацію, щоб змусити Білорусь воювати проти України - Резніков

Для маскування росіяни проведуть атаку з повітряного простору України, заявив Резніков.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу, заявивши, що, за його інформацією, російські війська готують серію провокацій і мають намір завдати авіаударів по території Білорусі. Для маскування росіяни нібито проведуть атаку з повітряного простору України. Таким чином країна-агресорка хоче змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

Про це заявив міністр оборони України.

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Як уточнив Резніков, російські окупанти готуються обстріляти н. п. Копані Столинського району Брестської області.

"Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій. Згідно з їхнім злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, які розташовані поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються зазнати н. п. Копані Столинського району Брестської області. Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України. Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України", - заявив голова Міноборони.

Резніков запевнив, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.

"Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Не дозвольте втягти свою країну у цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!" - йдеться в заяві.

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