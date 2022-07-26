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Російські окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ та щодня перекидають техніку на південь України

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Російські окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ та щодня перекидають техніку на південь України

Фото: Getty Images

Росія розгортає додаткові сили для зміцнення південного фронту, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях.

Для цього Росія перекидає до південних регіонів України додаткову техніку, військове озброєння та особовий склад. 

Про це свідчать геолокаційні відео, опубліковані в соціальних мережах, пише CNN.

Аналітики припускають, що цей крок, найімовірніше, спрямований на спробу протистояти можливому українському контрнаступу.

Видання встановило геолокацію кількох відео, знятих за останні кілька днів, на яких видно, як колони переправляються з Криму до Херсона. На інших відео видно, як колони прямують до Криму через Керченську протоку з Краснодара.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило, що "переміщення військової техніки, боєприпасів і особового складу російської армії триває по всій території окупованого Криму". 

"Щодня в бік Джанкоя рухаються близько 50 вагонів з ешелонами російської військової техніки, також помічені черги військової техніки на адмінкордоні з окупованим Кримом, поблизу населених пунктів Армянськ і Красноперекопськ", - йдеться в повідомленні відомства у Facebook. 

Про те, що російські війська продовжують зміцнювати свої позиції в Запорізькій і Херсонській областях у межах підготовки до контрнаступу України, йдеться у щоденній оцінці Інституту вивчення війни.

У Міноборони РФ, звичайно, інформацію про перекидання Москвою додаткових сил до України спростували. 

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський розповів, що потрібно ЗСУ, щоб взяти під контроль всю ситуацію на фронті.

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