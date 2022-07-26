Російські окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ та щодня перекидають техніку на південь України

Росія розгортає додаткові сили для зміцнення південного фронту, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях.

Для цього Росія перекидає до південних регіонів України додаткову техніку, військове озброєння та особовий склад.

Про це свідчать геолокаційні відео, опубліковані в соціальних мережах, пише CNN.

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Аналітики припускають, що цей крок, найімовірніше, спрямований на спробу протистояти можливому українському контрнаступу.

Видання встановило геолокацію кількох відео, знятих за останні кілька днів, на яких видно, як колони переправляються з Криму до Херсона. На інших відео видно, як колони прямують до Криму через Керченську протоку з Краснодара.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило, що "переміщення військової техніки, боєприпасів і особового складу російської армії триває по всій території окупованого Криму".

"Щодня в бік Джанкоя рухаються близько 50 вагонів з ешелонами російської військової техніки, також помічені черги військової техніки на адмінкордоні з окупованим Кримом, поблизу населених пунктів Армянськ і Красноперекопськ", - йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

Про те, що російські війська продовжують зміцнювати свої позиції в Запорізькій і Херсонській областях у межах підготовки до контрнаступу України, йдеться у щоденній оцінці Інституту вивчення війни.

У Міноборони РФ, звичайно, інформацію про перекидання Москвою додаткових сил до України спростували.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський розповів, що потрібно ЗСУ, щоб взяти під контроль всю ситуацію на фронті.

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