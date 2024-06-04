Російські окупанти готуються до удару по Керченському мосту — партизани з руху "Атеш" (фото)

Російські загарбники виставили старі баржі вздовж Керченського мосту, щоб захистити його від українських безекіпажних морських катерів.

Про це повідомили і оприлюднили фото агенти руху "Атеш" 4 червня.

Партизани повідомляють, що росіяни перекидають додаткові системи ППО у район міста Керч.

Російські загарбники виставили старі баржі вздовж Керченського мосту Фото: АТЕШ

"Ми зафіксували їхню дислокацію. Це свідчить про підготовку до неминучого удару з їхньої військової логістики. Баржа у порту "Кавказ" була лише підготовчим етапом. Чекаємо на прожарювання", — розповіли партизани з руху "Атеш".

Нагадаємо, видання пише "Bild" раніше повідомляло, що українська армія може готуватися до нових ударів по Кримському мосту.

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