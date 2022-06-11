Російські окупанти готуються відновити наступ на Слов'янськ — ISW

Командування російської армії перекинуло підкріплення для наступу в напрямку міста Слов'янська на Донбасі, але реалізувати кількісну перевагу окупантам буде складно.

Російські війська у п’ятницю, 10 червня, продовжували підготовку до наступальних операцій на південний схід від Ізюму і на захід від Лимана в напрямку Слов'янська.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на дані Генштабу ЗСУ дослідники ISW повідомляють, що зараз у Харківській області діють 30 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ), що на 10 більше, ніж було зафіксовано тиждень тому - 3 червня.

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Пріоритетом російської армії залишається координація наступу на південному сході Харківської області із зусиллями на північному заході Донецької області.

У ISW припускають, що російські підрозділи зазнали великих бойових втрат і можуть складатися із залишків інших частин. Можливо, вони отримали деякі підкріплення, але малоймовірно, що російські війська на цьому напрямі справді збільшили бойову міць на 50%.

Аналітики зауважили, що російські атаки, як і раніше, в основному пов'язані з дорогами і обмежуються вузькими фронтами, тому їм буде важко використати будь-яку нову чисельну перевагу.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ також розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Жданов: на Донбасі утворився воєнний трикутник: Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Світлодарська дуга

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