Російські окупанти грабують Мелітополь: крадуть прикраси, телевізори та сільгосптехніку

Українських чоловіків не випускають із окупованих територій.

В окупованому Мелітополі Запорізької області самопроголошена "влада" за силової підтримки російських окупантів почала грабувати квартири та будинки, з яких виїхали українці. Не гребують нічим – від прикрас до телевізорів і навіть сільгосптехніки.

Про це в ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах сказав чинний мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНІАН.

"Самопроголошена "влада" під силовою підтримкою російських солдатів мародерить, спочатку вони приходили до бізнесменів Мелітополя, заходили до їхніх квартир, забирали все цінне, і вони не нехтували нічим, починаючи від телевізорів, закінчуючи прикрасами. Зараз вони ходять по квартирах, з яких люди повиїжджали і також їх грабують, займаються мародерством", - сказав Федоров.

Російські окупанти також крадуть сільгосптехніку – щоб зірвати посівну кампанію в регіоні. Водночас самі фермери не впевнені, чи варто нині сіяти, ризикуючи своїх життям, бо поля заміновані, і не бути впевненим, що окупанти дадуть зібрати той урожай.

"Вони крадуть сільхозтехніку, яка має збирати врожай, обробляти землю, це в них найактуальніше. Та техніка, яку вони тягнуть з Запорізької області, з Мелітополя, вона не доступна для придбання на російській території. Друге, вони хочуть зробити так, шоб не було посівної кампанії. Велика кількість полів замінована, потрібна велика кількість палива, дизельного палива, сьогодні його немає на окупованій території. Головне, фермери не розуміють для кого вони це роблять, в них немає гарантій, зможуть вони зібрати врожай, чи ні. У всіх є побоювання, що окупанти приїдуть зберуть врожай, а фермера залишаться ні з чим", - розповів Федоров.

Водночас російські окупанти не випускають українських чоловіків з окупованих територій.

"Чотири дні тому у Василівці окупанти почали висаджувати чоловіків на блокпосту. Почався перепис чоловічого населення, повістки їм не вручаються, але до того все йде. Вони їх будуть пускати як живу силу, вони не будуть їм довіряти, але їм це треба, бо у них величезна демотивація, вони не можуть справлятися з нашими ЗСУ, з нашим духом, тому вони це роблять", - сказав мер Мелітополя.

Який вигляд мають Буча, Гостомель, Ірпінь з висоти пташиного польоту

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