Російські окупанти хаотично обстрілюють Миколаїв, виникли пожежі, є травмований - Кім

Один чоловік отримав осколкове поранення.

Ввечері 11 березня російські окупанти почали хаотичну стрілянину по Миколаєву, чути вибухи та видно пожежі.

Про це повідомив очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

За словами Кіма, росіяни стріляють по місту з північно-східного боку. Вони здійснюють обстріли, аби прикрити своє переміщення. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, два снаряди потрапили у житлові будинки, ще один влучив у котельню, в одному з кафе у місті виникла пожежа, також повідомляють про загоряння автомобіля.

Загарбники б'ють по таких вулицях:

Новобузька — пожежа у кафе

Миру — пожежа авто

Космонавтів — приліт снаряду

Васляєва — снаряд в квартиру

Первомайська — уламкове поранення чоловіка

Котельня — снаряд

ТСН.ua

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