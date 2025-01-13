Наступ на Покровськ: експерт розповів, як росіяни планують атакувати місто

Російська окупаційна армія хоче уникнути лобових штурмів міста Покровськ у Донецькій області.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

“Вони лобових штурмів Покровська хочуть уникнути, тому що бачать, що місто досить непогано укріплене, але радіус укріплення не може бути на великій відстані від міста… Якщо просто збільшити відстань від міста на 5 км, то порахуйте, наскільки має збільшитися лінія оборони. Просто невигідно будувати такі фортифікації, тому радіус не дуже великий, десь починається з околиць міста. Ось вони підійшли зі сходу на Покровськ, уперлися ще влітку, й вони там далі не просувалися. Ця відстань 5-7 км так і залишається зі східного напрямку. Тому було ухвалено ними рішення обходити Покровськ із флангів із півночі та з півдня”, — сказав він.

Військовий аналітик зазначив, що росіяни намагаються вийти на трасу “Покровськ — Павлоград”, щоб фізично її контролювати.

“Вони хочуть перерізати трасу “Покровськ — Костянтинівка”, щоб максимально послабити наші логістичні можливості, щоб забезпечувати всім необхідним наш гарнізон, який веде оборону в Покровську”, — сказав він.

Гетьман нагадав, що в місті залишається мирне населення, переважно літні люди, і їм також потрібно підвозити воду, продукти, ліки тощо.

“Ці логістичні маршрути, вони важливі не тільки для того, щоб снаряди підвозити, простіше кажучи, а для того, щоб підвозити ще й усе, що необхідно для цивільного населення, тобто нам треба ще й за це переживати. І росіяни хочуть позбавити нас такої можливості, перерізати цю дорогу, щоб не вплутуватися у вуличні бої в Покровську. Росіяни прекрасно знають на прикладі Курахового, наскільки складно вести бойові дії в місті, наскільки це може затягнутися”, — сказав військовий аналітик.

Олексій Гетьман зазначив, що окупанти мають на меті до початку можливих переговорів зайняти якомога більше української території.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, навіщо загарбники намагаються обійти Покровськ із півдня.

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