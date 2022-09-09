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Російські окупанти із реактивних систем залпового вогню обстріляли Харків - Синєгубов

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Російські окупанти із реактивних систем залпового вогню обстріляли Харків - Синєгубов

Фото: Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко

Голова Харківської ОВА закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Російські окупанти із реактивних систем залпового вогню обстріляли Харків.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

”Близько 20 години окупанти із РСЗВ завдали удару по Київському району Харкова. На щастя, без постраждалих”, - зазначив він.

Синєгубова закликав харків’ян перебувати в укриттях.

”Як бачимо, ворог б’є підступно та хаотично. Не ігноруйте сигналів тривоги”, - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

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