Російські окупанти із реактивної системи залпового вогню обстріляли Сумську область: фото

Російські окупанти 9 травня із реактивної системи залпового вогню обстріляли прикордонні села в Сумській області.

Так, загарбники 9 травня уже двічі обстріляли прикордонні села в Сумській області.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними прикордонників, о 9:00 з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет між двома селами Хотінської селищної територіальної громади.

А вже менше, ніж через пів години в поле на Сумщині прилетіло ще 10 ракет з Росії.

Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, у Глухівській громаді Сумської області російські окупанти обстріляли єврейське кладовище.

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