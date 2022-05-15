Російські окупанти катують взятих у заручники мирних мешканців Херсона - Денісова

У Херсоні російські окупанти катують взятих у заручники мирних мешканців. Російські військові заходять до під'їздів, вибивають двері та вивозять людей у невідомому напрямку.

З перших днів окупації у соціальних мережах почали масово з'являтися повідомлення з фото та закликами про допомогу у пошуку зниклих батьків, дружин, дітей, друзів.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Жителі тимчасово окупованого міста, виходячи в магазин, щодня ризикують потрапити в полон окупантів. Перебування вдома також не рятує херсонців від викрадення, адже російські військові заходять до під'їздів, вибивають двері та вивозять людей у невідомому напрямку", - зазначила вона.

У разі потрапляння на вуличну перевірку окупанти здійснюють огляд тіла на наявність татуювань, переглядають вміст телефону, машини, речей. Багато хто не проходить цю "процедуру". Після цього людей відвозять у невідомому напрямку, додає Денісова.

"Херсонці, які побували в полоні і вирвалися на підконтрольну уряду України територію, розповідають про знущання та насильство, що застосовувалося до них під час допитів. Катування, викрадення та вбивство російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголошує уповноважена ВРУ з прав людини та закликає ООН врахувати ці факти воєнних злочинів РФ в Україні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 81-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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