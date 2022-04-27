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Російські окупанти крадуть зброю у своїх побратимів та закопують її - СБУ

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Російські окупанти крадуть зброю у своїх побратимів та закопують її - СБУ

Фото: Telekram-канал СБУ

Російськи окупанти вийшли на новий рівень - тепер вони вже крадуть самі в себе.

У своїх же вони забирають техніку, зброю та боєприпаси.

Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехопили СБУ.

За словами окупантів, зброю вони забирають у своїх же вбитих чи поранених побратимів. Деяку з них вони навіть закопують, щоб згодом за нею повернутися. Що цікаво, батько одного з загарбників навіть просить “прикопати” йому парочку автоматів і пістолетів. 

“Тут є спі***ний автоматик. Сп***ив в когось із своїх. У нас зброя значиться на кожній людині. Є зброя, яка належала духсотим і трисотим. Вона лишається у нас”, – розповідає окупант батькові.

В СБУ також додали, що найбільшою “популярністю” серед окупантів користуються прилади нічного бачення та тепловізори – вони дорогі та їх найпростіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині окупанти тричі обстріляли касетними бомбами населений пункт.

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