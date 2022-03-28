Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти ледь утримують під своїм контролем Херсон: ЗСУ чинять потужний опір загарбникам

Дата публікації
Перегляди
4117
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти ледь утримують під своїм контролем Херсон: ЗСУ чинять потужний опір загарбникам

соцмережі

Водночас ситуація для містян наразі продовжує бути складною.

ЗСУ чинять суттєвий опір російським окупантам на Херсонщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 52 населених пунктах на Херсонщині немає світла і води, без газу залишаються близько 6 тисяч жителів. 

Читайте також:

Наступна публікація