Російські окупанти ледь утримують під своїм контролем Херсон: ЗСУ чинять потужний опір загарбникам

Водночас ситуація для містян наразі продовжує бути складною.

ЗСУ чинять суттєвий опір російським окупантам на Херсонщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 52 населених пунктах на Херсонщині немає світла і води, без газу залишаються близько 6 тисяч жителів.

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