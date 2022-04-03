Російські окупанти-мародери продовжують вивозити награбоване до Білорусі: їх ніхто не контролює

Російські окупанти-мародери продовжують вивозити награбоване до Білорусі: їх ніхто не контролює

Противник вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках, кажуть у Генштабі.

Противник відводить підрозділи збройних сил з району міста Суми. Ймовірно, ворог, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

"На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний прикордонниками республіки білорусь не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до республіки білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно. На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, з Київської області уже вивезено 410 тіл вбитих російськми окупантами місцевих мешканців.

Читайте також:

У НАТО та Білому домі оцінили можливість завершення війни в Україні найближчим часом

Це означатиме третю світову війну": Зеленський допустив провал переговорів із Путіним і розповів про наслідки

Потрощені будинки, трупи та спалені автівки: фото Житомирської траси