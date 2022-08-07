Російські окупанти масовано обстріляли Сумщину: в одній громаді тривають вибухи та спалахнула пожежа

Російські окупанти у неділю, 7 серпня, масовано обстріляли Сумську область.
Станом на 22:16 у Середино-Будській громаді тривають обстріли, там спалахнула пожежа.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Голова Сумської ОВА наголосив, що станом на 22:00 Росія обстріляла 5 громад у Сумській області:
- Після 13:00 почалися обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади. Мінометний вогонь, 10 прильотів. Пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор та лінію електропередач. На двох вулицях відсутнє електропостачання, ведуться роботи з його відновлення.
- Після 17:00 був артобстріл околиць села Піски Буринської громади. Зафіксовано 13 прильотів.
- Від 18:00 було 16 прильотів із артилерії, усі - по околиці Уланово Есманьської громади.
- По околиці села Манухівка Новослобідської громади росіяни відкрили артилерійський вогонь - 13 прильотів. Постраждало фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.
"Після 20 години почався обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Вирує пожежа, обстріл продовжується", - написав Живицький.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку у неділю, 7 серпня, спалахнула пожежа на російських складах зі зброєю.
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