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Російські окупанти масовано обстріляли Сумщину: в одній громаді тривають вибухи та спалахнула пожежа

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Російські окупанти масовано обстріляли Сумщину: в одній громаді тривають вибухи та спалахнула пожежа

Фото: Дмитро Живицький

Російські окупанти у неділю, 7 серпня, масовано обстріляли Сумську область.

Станом на 22:16 у Середино-Будській громаді тривають обстріли, там спалахнула пожежа. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Голова Сумської ОВА наголосив, що станом на 22:00 Росія обстріляла 5 громад у Сумській області: 

  • Після 13:00 почалися обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади. Мінометний вогонь, 10 прильотів. Пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор та лінію електропередач. На двох вулицях відсутнє електропостачання, ведуться роботи з його відновлення.
  • Після 17:00 був артобстріл околиць села Піски Буринської громади. Зафіксовано 13 прильотів.
Фото: Дмитро Живицький / ©
Фото: Дмитро Живицький
  • Від 18:00 було 16 прильотів із артилерії, усі - по околиці Уланово Есманьської громади.
Фото: Дмитро Живицький / ©
Фото: Дмитро Живицький
  • По околиці села Манухівка Новослобідської громади росіяни відкрили артилерійський вогонь - 13 прильотів. Постраждало фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.
Фото: Дмитро Живицький / ©
Фото: Дмитро Живицький

"Після 20 години почався обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Вирує пожежа, обстріл продовжується", - написав Живицький. 

Фото: Дмитро Живицький / ©
Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку у неділю, 7 серпня, спалахнула пожежа на російських складах зі зброєю

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