Російські окупанти масовано обстріляли територію Сумщини та Чернігівщини

Російські окупанти обстріляли з крупнокаліберних пулеметов,автоматичних гранатометів та артилерії прикордонну територію Сумщини та Чернігівщини.

Про це повідомили Державній прикордонній службі України.

Як стало відомо, з території РФ військові злочинці обстріляли сім разів території Сумщини та Чернігівщини. Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.

“Найтриваліший обстріл тривав близько години. Його рашисти вели з мінометів з боку села зернове по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини. Внаслідок вказаних обстрілів втрат серед особового складу нема”, - наголосили в прикордонній службі України.

Нагадаємо, що Захарова заявляє, що на Одеській кіностудії розташована база “українських націоналістів”.

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