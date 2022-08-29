Російські окупанти масовано обстрілюють центр Миколаєва: Кім попередив про небезпеку

Російські окупанти у понеділок, 29 серпня, масовано обстрілюють центр Миколаєва.
Влада закликає жителів міста бути обережними через небезпеку та не виходити з укриттів.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо із сховища. Але все одно на душі радісно, віримо у ЗСУ!", - написав Кім.
Нагадаємо, повітряну тривогу в Миколаєві та області оголосили о 15:20. Одразу після цього в місті почали лунати потужні вибухи.
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