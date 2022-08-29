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Російські окупанти масовано обстрілюють центр Миколаєва: Кім попередив про небезпеку

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Російські окупанти масовано обстрілюють центр Миколаєва: Кім попередив про небезпеку

Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

Російські окупанти у понеділок, 29 серпня, масовано обстрілюють центр Миколаєва.

Влада закликає жителів міста бути обережними через небезпеку та не виходити з укриттів. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

"Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо із сховища. Але все одно на душі радісно, віримо у ЗСУ!", - написав Кім. 

Нагадаємо, повітряну тривогу в Миколаєві та області оголосили о 15:20. Одразу після цього в місті почали лунати потужні вибухи. 

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