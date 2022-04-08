Російські окупанти масово не хочуть продовжувати воювати в Україні - Генштаб

Понад 80% особового складу деяких підрозділів уже не хочуть воювати в Україні.

Російські військові масово не хочуть воювати в Україні. Армія окупантів через значні втрати зіткнулася з труднощами під час комплектування військових частин.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Ворог має значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат під час бойових дій на території України. За наявною інформацією, понад 80 відсотків особового складу деяких підрозділів, що були задіяні у війні, не бажає брати участь у подальших бойових діях. Командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців, у яких закінчилася терміни контрактів до закінчення так званої “спеціальної військової операції”, - розповіли в Генштабі.

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