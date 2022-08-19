Російські окупанти масово обстрілюють населені пункти на Дніпропетровщині: стали відомі масштаби руйнувать (фото)

На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують обстріли російськими окупантами мирного населення та цивільної інфраструктури.

Російські окупанти масово обстрілюють населені пункти на Дніпропетровщині. Гатили росіяни по Нікополю, Синельниківщині та Криворіжжю. Внаслідок чого постраждали місцеві мешканці.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, російські окупанти 19 серпня декілька разів гатили по трьох районах Дніпропетровщини. Зі сторони села Водяного Запорізької області ворог накрив вогнем зі ствольної артилерії центр міста Нікополь. Внаслідок чого пошкоджень зазнали школа, банк, магазини, палац урочистих подій, адміністративна будівля та майже два десятки багатоповерхівок. Крім того, було пошкоджено лінії електропередач.

З “Ураганів” та ствольної артилерії окупанти вдарили по двох грамадах Криворізького району: Апостолівській та Зеленодольській. Внаслідок обстрілу загинув житель Апостолівської громади.

“Руйнувань зазнали приватні будинки обох громад, газопровід і лінія електропередачі. Також вночі ворог вдарив по Межівській територіальній громаді Синельниківського району. Пошкоджень зазнали домоволодіння. Є постраждалий. Зранку окупанти обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківщини. Наразі слідчо-оперативними групами, вибухотехніками та працівниками ДСНС відпрацьовуються місця влучання, проводиться огляд територій, збираються речові докази та документуються наслідки ворожих обстрілів”, - розповіли в поліції області.

Нагадаємо, що у Києві викрили підпільний серверний центр, який РФ використовувала для кібератак проти України.

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