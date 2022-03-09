Російські окупанти масово обстрілюють житлові будинки в одному з мікрорайонів Харкова

Мер міста повідомив, що обстріли продовжуються, вони не припинялися ні на день.

Зараз російські війська ведуть масовані обстріли по житлових будинках в мікрорайоні Північна Салтівка м. Харків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Ніч більш-менш була спокійна, але тиха з точки зору, що не було масованих нальотів авіації. Зараз вдень відновилися обстріли. Зараз ми з вами розмовляємо, в нас по Північній Салтівці великий обстріл по житлових будинках. Тому обстріли ворожої армії продовжуються. Не було ні дня, щоб у нас не було цілеспрямованих обстрілів по цивільних масивах", - сказав мер.

Терехов зауважив, що Харків не може розслаблятися, сили Росії перегруповуються, стягуються ще російські війська, але українська армія - у повній боєготовності.

Нагадаємо, в Ізюмі Харківської області сьогодні повинна була розпочатися евакуація населення, однак через обстріли окупантів її скасували, аби не наражати людей на ще більшу небезпеку.

ТСН.ua

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