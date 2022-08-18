Російські окупанти масово знищують вищі навчальні заклади Миколаївщини. З початку війни вони розстріляли п’ять десятків навчальних закладів.

Росіяни цинічно нищать українські заклади освіти. Цієї ночі дві ворожі ракети поцілили в Чорноморський національний університет у Миколаєві. Яких руйнувань зазнав заклад та як учитимуться студенти в новому навчальному році?

Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

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Попід стіною - вирва. Обгоріла стеля, вибухом вирвало банкомат.

Так після обстрілу виглядає головний вхід до Чорноморського університету ім. Петра Могили у Миколаєві. Серед ночі росіяни двічі поцілили сюди, найімовірніше ракетами С-300. У "Могилянці", як виш назиють місцеві, навчалися близько 4000 студентів.

Попри війну університет не припиняв роботу. Тут працювала прийомна комісія, а абітурієнти готувалися до вступу.

Одна із російських ракет влучила в подвір'я навчального закладу. Подивіться, це кількаметрова вирва. Залізяка прилетіла буквально в дерево і його коріння розліталося як шрапнель. Ось це приміщення, але вигляд з іншого боку. До війни тут студенти готувалися здавати екзамени. А це шматки коріння того самого дерева. Вони пробивали стіни і вибивали вікна.

Уламками та ударною хвилею побило і будинки навпроти. Загалом пошкоджено 27 осель. У трьох з них - повністю знесло дах. Комусь шматки стін університету позалітали у вікна. Аби бодай якось залатати дірки в оселі - місцева влада роздає людям плівку і дерев'яні щити.

Те, що росіяни вгатять по університету було очевидним, каже ректор. Тиждень тому на сайті російської Міноборони вже традиційно вигадали легенду, нібито виш більше не цивільний. Стверджували буцімто у закладі базуються військові, склади боєприпасів і техніка.

Аби це спростувати, ректор університету навіть взявся знімати приміщення на камеру. Ось це відео - порожній спортзал, коридори і жодного натяку на військових. На кадрах видно як в університеті триває набір студентів. Працює приймальна комісія, а випускники здають до бібліотеки книжки.

Це вже 50 навчальний заклад Миколаївщини розстріляний окупантами. З 1 вересня навчання у місцевих школах і вишах - проводитимуть лише дистанційно.

Нагадаємо, що у Миколаєві 18 серпня пролунали вибухи.

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