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Російські окупанти майже повністю знищили село на Харківщині

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Російські окупанти майже повністю знищили село на Харківщині

Фото: Харківська обласна прокуратура/Facebook

Раніше село було під контролем військових РФ.

На Харківщині окупанти майже повністю знищили село Вільхівка, Харківська область.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що раніше населений пункт був під контролем загарбників. Втім, нещодавно ЗСУ звільнили село від окупантів.

Слідча група, яка вирушила фіксувати військові злочини армії РФ, повідомила, що село майже знищене ворогом.

Фото: Харківська обласна прокуратура/Facebook / ©
Фото: Харківська обласна прокуратура/Facebook

Зазначається, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджено або зруйновано повністю.

Фото: Харківська обласна прокуратура/Facebook / ©
Фото: Харківська обласна прокуратура/Facebook

Також у селі виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю та тіла російських військовослужбовців.

Фото: Харківська обласна прокуратура/Facebook / ©
Фото: Харківська обласна прокуратура/Facebook

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, російські окупанти в Харківській області вбили 10 цивільних, серед загиблих є дитина.

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