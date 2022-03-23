Російські окупанти мінують та знищують сільськогосподарську техніку, щоб зірвати посівну - Генштаб

Також військові РФ цілеспрямовано бомбардують мирні українські міста.

У Росії хочуть оточити певні угрупування ЗСУ, щоб висунути Україні ще більше ультиматумів. Також окупанти мінують місцевість та знищують сільськогосподарську техніку, щоб зірвати посівну в Україні.

Про це 23 березня повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Росія, зірвавши всі терміни наступальної операції, продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань військ Збройних Сил України для висування чергових ультиматумів під час переговорного процесу. Водночас, російські окупанти, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст, а хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України", - йдеться у повідомленні.

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