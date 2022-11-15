Російські окупанти можуть бити по Херсону, щойно облаштуються на лівому березі Дніпра - Жданов

Що загрожує Херсону з боку ворога?..

По Херсону російські окупанти можуть завдавати ударів будь-чим. Артилерія РФ, на жаль, може повністю покрити місто Херсон на сьогоднішній день.

Про це сказав військовий есперт Олег Жданов розповів ТСН.

"Я не виключаю того, що російські війська, коли вони більш-менш облаштуються на лівому березі, можуть розгорнути артилерію", - зазначив Жданов.

Він нагадав, що декілька тижнів тому очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інформацію, що РФ готує позиції артилерії на лівому березі для ведення вогню по тому ж самому Херсону.

"Неможливо скидувати з рахунків, що Росія почне обстріли", - сказав Жданов.

Російські обстріли можуть бути розповісюджено вздовж всієї річки Дніпро до Чорного моря.

Нагадаємо, ворог намагається затягнути українців у пастку, тому поширюють фейки про нібито звільнення ЗСУ нових територій України. Очільник Миколаївської ОВА закликав не вірити дезінформації.

Наразі Кінбурнська коса - це єдина не звільнена від окупантів територія Миколаївської області.

Також відомо, що окупанти тікають від ЗСУ на 15-20 км вглиб лівобережжя Херсонщини — Сили оборони півдня.

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