Російські окупанти можуть спробувати захопити Ізюм: військовий експерт про підступний план ворога

Російські окупанти можуть мати плани не прорватися до Куп'янська, а зайти до району Ізюма. Там вони хочуть сформувати ударне угруповання, яке буде нависати над флангами ЗСУ в Донецькій області.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив військовий експерт, співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, Куп'янсько-Лиманський напрямок – це центр зусиль російських окупантів, які зосередили там до 120 тисяч особового складу та 1300 одиниць бронетехніки.

“Для порівняння, на Авдіївському напрямку у ворога 50 тисяч вояків, приблизно аналогічна ситуація на Бахмутському напрямку, а Запорізький напрямок перекриває до 75 тисяч російських окупантів. Тому, на моє переконання, основним завданням окупантів є прорив не на Куп'янськ, а в район Ізюма з метою формування ударного угруповання, яке буде нависати над флангами ЗСУ, що зосереджені в Донецькій області", – наголосив військовий експерт.

На його думку, росіяни хочуть захопити стратегічні пункти оборони ЗСУ у Слов’янську та Краматорську.

"Ті події, які відбуваються зараз на Куп'янсько-Лиманському напрямку, не можна відокремлювати окремо Куп'янський і Лиманський. Це свідчить про те, що окупанти поставили за мету повну окупацію Донецької області. На мою думку, це і є планом зимової кампанії армії РФ. Нагадаю, що ЗСУ контролюють 55% території Донеччини. А от це і є особистою та військово-політичною поразкою російського диктатора, який 30 вересня 2022 року підписав указ про включення так званої ДНР до складу РФ у рамках адмінкордонів Донецької області. Відповідно, окупаційна армія не виконала навіть першого етапу так званої СВО", – підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що в Росії депутат закликав окупантів готуватися до бойових дій у Карпатах.

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