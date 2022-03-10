Російські окупанти готують провокації з евакуацією населення

Українцям в блокаді варто керуватися тільки офіційними повідомленнями.

Окупанти намагаються обманути людей, які хочуть вийти з окупованих міст та селищ та розповсюджують фейкову інформацію.

Населення не випускають, не дозволяють залишати місця перебування, натомість кажуть, що нібито приїдуть українські автобуси і їх заберуть. Зазначимо, що маршрути евакуації повідомляють лише офіційні органи влади, оперативно про нові гуманітарні коридори читайте також на ТСН.ua.

Нагадаємо, 9-го березня вдалося евакуювати з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля та інших міст Київської області близько 20 тисяч людей.

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